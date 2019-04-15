القميص الجديد لـ”الخضر” لا حدث لدى “آديداس”!

تجاهلت شركة “آديداس” العالمية، القميص الجديد للمنتخب الوطني الجزائري بشكل كُلي على موقعها الرسمي، وذلك الى غاية كتابة هذه الأسطر.

وبإطلالة سريعة على موقع العلامة الألمانية، نجد بأنها تعرض قميص “الخضر” للبيع، ولكن بحُلة لا تُشبه تلك التي عرضتها “الفاف”.

وتقترح “آديداس” قميص مُحاربي الصحراء بـ”تخفيض” جعل قيمته تصل لـ9 آلاف دينار جزائري، بعدما كانت بضعف المبلغ منذ أشهر مضت.

يُذكر “الفاف”، قدمت منذ أسابيع القميص الجديد لمُحاربي الصحراء بفيديو شارك فيه صُحفي قناة “بي إن سبورتس”، “اسماعيل بوعبد الله”.