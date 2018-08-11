القمّة في سطيف.. و”السياربي” يواجه خطر الهزيمة على البساط !

تتواصل مجريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس أمسية اليوم بمواجهات نارية بالنسبة للصاعدين الجدد إى حظيرة الكبار.

وشسهدت المباراة الإفتتاحية للجولة الأولى تعثر فريق شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي أمام نصر حسين داي بنتيجة 1-1.

وستكون قمة الجولة الأولى بملعب 08 ماي بسطيف الذي سيحتضن مواجهة الوفاق المحلي الباحث عن إستعادة أمجاده بإتحاد بلعباس، حيث سجل النسر الأسود موسما كارثيا العام الماضي بإحتلاله المركز الثامن.

ويستقبل فريق شبيبة القبائل نظيره شبيبة الساورة في مباراة يحاضنها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو تحت عقوبة “الويكلو”، حيث سيظهر الفريق القبائلي بحلته الجديدة عقب قيامه بإنتدابات عديدة وصلت إلى 12 لاعب خلال الميركاتو الصيفي.

فيما يعيش شباب بلوزداد تحت ضغط كبير بسبب مشكل الإجازات التي حرم منها بسبب ديونه العالقة مع لجنة المنازعات، وهو ما سيجبر “السياربي” على إشراك لاعبي الفريق الرديف خلال مباراة اليوم أمام الصاعد الجديد جمعية عين مليلة من أجل تجنب الهزيمة على البساط.

وفي مباراة أخرى يستقبل فريق أولمبي المدية الصاعد الجديد مولودية بجاية بملعل الإمام إلياس في مهمة ابحث عن تسجيل إنطلاقة قوية في الموسم الكروي الجديد.

مباريات اليوم السبت 11 أوت 2018

أولمبي المدية – مولودية بجاية (ملعب الإمام إلياس) 17:00

شباب بلوزداد – جمعية أمل عين مليلة (ملعب 20 أوت بالعاصمة) 17:00

شبيبة القبائل – شبيبة الساورة ( ملعب 1 نوفمبير بتيزي وزو) 19:00