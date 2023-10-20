القناة البريطانية الرابعة: أدلة إسرائيل حول مجزرة مستشفى المعمداني غير صحيحة

بثت القناة البريطانية الرابعة تحقيقا مصورا حول مجزرة مستشفى الأهلي (المعمداني) وسط مدينة غزة، أكدت فيه بأن الأدلة المزعومة التي عرضتها إسرائيل غير صحيحة.

وقالت القناة البريطانية في تقريرها، إن تسجيل المكالمة الهاتفية المزعومة مشكوك فيه ولا يتمتع بمصداقية.

وأفادت بأن تحليل الصوت والصورة أظهر أن الأدلة التي قدمها الجيش الصهيوني لقصف المسستشفى في غزة مزيفة.

وأضافت في السياق ذاته، بأنه تم سأل صحافيين مستقلين عن تسجيل المكالمة فأكدا أن النبرة واللهجة وبناء الجملة مثير للشك.

وأوضحت القناة ذاتها، أن الصاروخ الذي ضرب مستشفى المعمداني سقط بشكل عمودي، وهو ما يكذب الرواية الصهيونية حول إطلاقه من قبل حركة الجهاد من مسافة قريبة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، قد ارتكبت الثلاثاء الماضي مجزرة جديدة بقصف المستشفى الأهلي (المعمداني) وسط مدينة غزة، مما اسفر عن استشهاد أزيد من 400 فلسطيني وإصابة العديد.

وللإشارة، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني في اليوم الـ14 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلّف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.