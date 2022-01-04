القناة التلفزيونية البرلمانية: المقر.. موعد البث والبرامج

تم اليوم الثلاثاء، عقد إجتماع بمجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، حول القناة التلفزيونية البرلمانية.

وتناول الإجتماع عديد النقاط حول التحضير لإطلاق هذه القناة التلفزيونية، والتي تدخل ضمن إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي كلمة له في هذا الاجتماع، قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل: “في الثورة حررنا الجزائر وكنا مثاليين في العالم. اليوم نبني ديمقراطية حقيقية مثالية في إفريقيا. وهذا ما لايحبه أعداء الديمقراطية”.

وأضاف قوجيل: “اليوم نتكلم عن القناة التلفزيونية البرلمانية. وهي تدعيم لمسار الإصلاحات وممارسة الديمقراطية واليوم سننصب هذه القناة. وسنناقش بعض الجزئيات التي لها أهميتها في القناة، كالميزانية وموظفيها ودور البرلمان بغرفتيه فيها”.

وتابع قوجيل: “قلنا أن القناة لديها خصوصيتها ولابد أن تكون لها هيئة للتوجيه. لكي تحدد البرامج والتوجهات والأولويات والحالات المستعجلة”.

مضيفا: ” في نفس الوقت نركز على الجانب الثقافي إلى جانب التركيز على السياسة والديمقراطية. لن نركز على اجتماع المجالس الوطنية فقط بل حتى في المجالس المحلية. هناك الجانب الإداري والتقني والسياسي وهناك تجارب في الخارج يمكن أن نستلهم منها”.

بوغالي: اليوم سنجسد رغبة رئيسب الجمهورية في تأسيس القناة البرلمانية

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي: “اليوم سنجسد رغبة رئيسب الجمهورية في تأسيس القناة البرلمانية. والتي تأتي لأجل ابراز ممارسة الديمقراطية من خلال ممثلي الشعب”.

كما أضاف بوغالي: “سنفهم ما هو دور البرلمان من خلال هذه القناة، والعلاقات في إطار الدبلوماسية البرلمانية. ومفهوم الديمقراطية يحتاج ليدعم بثقافة الدولة كي نعطي له مفهومه الحقيقي‎”.

وتابع ذات المتحدث: “استكملنا كل مؤسسات الدولة من انتخاب الرئيس إلى الدستور إلى التشريعيات والمحليات. وتنصيب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى العدالة والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان”.

كما أكد بوغالي، إن هذه المهمة لم تكن سهلة، وعشنا صعوبات في كل المحطات. من تدخلات خارجية وأبواق من الداخل والخارج لأننا نبني في ديمقراطية حقيقية.

كما ثمن بوغالي وبارك هذه الخطوة، التي تندرج في التزامات رئيس الجمهورية. مشيرا إلى إن الرئيس تبون، كان قد أمر في مجلس الوزراء للإطلاق القناة لتقريب المواطن من المؤسسات التشريعية.

متمنيا أن تتجسد هذه القناة واقعيا، حيث ستكون فضاء لتنوير الرأي العام وتكريس التقاليد الديمقراطية الحقيقية.

وأورد بوغالي: “نحن مطالبين باسترجاع ثقة الشعب وهو تحدي كبير لكل مسؤول. تنمية وتطوير البلاد ليست مسؤولية رئيس الجمهورية وحده ولكنها مسؤولية الجميع. نحن على يقين أن بلادنا فيها خيرين لو تعطى لهم الفرصة سيصنعون العجب.. وأؤمن بطاقات الشباب وكفاءاتهم”.

وزير الاتصال: هذه القناة ستعمل على تقريب المواطن من السلطة التشريعية

ومن جهته، أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، إن هذه القناة، ستعمل على تقريب المواطن من السلطة التشريعية. مشيرا إلى أنه سيتم التطرق في هذا الاجتماع، إلى الاطار القانوني للقناة، الميزانية، المقر، والتجهيزات.

كما أشار وزير الاتصال، إلى أنه وفي القنوات العمومية والخاصة لا يوجد قسم خاص بالبرلمان.

شعبان لوناكل: التلفزيون العمومي لديه كل الإمكانيات لدعم هذه القناة

كما قال مدير التلفزيون العمومي، شعبان لوناكل، أن القناة البرلمانية مشروع وطني. مؤكدا أن التلفزيون العمومي لديه كل الإمكانيات لدعم هذه القناة.

وأضاف لوناكل: “معا نختار اليوم الذي تنطلق فيه هذه القناة في البث. اليوم سيكون له رمزية، واقترح أن يكون يوم عيد النصر 19 مارس. سنرفع التحدي ونحن جاهزون، وإذا اردتم أن يكون البث في عيد الاستقلال 5 جويلية مستعدون كذلك”.

كما تابع لوناكل: “القناة ستحوي على العديد من البرامج، وستكون موجهة للشباب. وتتساءلون لماذا الشباب، لأن المرحلة القادمة ستكون على عاتق الشباب، وهم من سينتخبون على المؤسسة التشريعية”.