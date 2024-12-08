القناة الروسية الأولى: بشار الأسد متواجد بموسكو رفقة عائلته

أفادت القناة الروسية الأولى، أن بشار الأسد متواجد بموسكو رفقة عائلته. مؤكدة أنه قرر التخلي عن الحكم ومغادرة سوريا بعد مفاوضات مع أطراف معنية بالنزاع.

وحسب ما نقلته القناة الروسية الأولى، فإن موسكو منحت حق اللجوء لبشار الأسد.

https://www.1tv.ru/news/2024-12-08/494928-smi_rossiya_predostavila_asadu_politicheskoe_ubezhische_on_pribyl_v_moskvu

وأضافت القنات ذاتها، أن الميليشات السورية قدمت ضمانات لموسكو بشأن قواعدها العسكرية وسفارتها في دمشق.

وللإشارة، قالت وزارة خارجية روسيا، في بيان لها اليوم الأحد إن الأسد غادر البلاد بعد أن استقال من منصبه وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا.

وأضافت الهئية ذاتها، أنه نتيجة لمفاوضات بين الأسد وعدد من المشاركين في الصراع المسلح في أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر الاستقالة من الرئاسة ومغادرة البلاد معطيا أوامر بالانتقال السلمي للسلطة.