القناة العمومية تعلن بث مباراة الجزائر وإيران بقطر

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” عن تكفّل القناة العمومية بنقل مباراة الجزائر امام إيران التي ستجري اليوم بملعب “سحيم بن احمد” بداية من 19:00 سا مساءا.

كما قال الإتحاد الجزائري اليوم الأحد في منشور له عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك أن اللقاء سيجرى بالعاصمة القطرية الدوحة. ورافق المنشور بصورة لكل من المهاجم المتألق محمد أمين عمورة و صخرة الدفاع عيسى ماندي.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه قد قاموا بتربص مغلق بإحدى فنادق الدوحة القطرية قصد التحضير الجيّد للمباراة والذي شهد غياب الثلاثي سليماني. مبولحي. ماندي.

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