القنصلية الجزائرية بليبيا تدعو الجزائريين المقيمين بطرابلس إلى البقاء في منازلهم

دعت القنصلية الجزائرية العامة بليبيا كل الجزائريين المقيمين في العاصمة الليبية طرابلس إلى التزام منازلهم

كما طالبت القنصلية الجزائرية بطرابلس، الجزائريين المقيمين بطرابلس توخي الحذر وأخذ هذا التنبيه بعين الاعتبار.

يشار أن تحذيرات القنصلية الجزائرية العامة بليبيا للجزائريين المقيمين في طرابلس جاءت على ضوء التطورات الأمنية الأخيرة هناك.

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