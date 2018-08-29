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القنصلية الجزائرية في السعودية: تسجيل 20 حالة وفاة للحجاج الجزائريين خلال حج 2018

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القنصلية الجزائرية في السعودية: تسجيل 20 حالة وفاة للحجاج الجزائريين خلال حج 2018
بقلم مصطفى.ق

أكدت القنصلية الجزائرية في السعودية على تسجيل 20 حالة وفاة للحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة .

عدد الجزائريين المتوفيين في البقاع المقدسة سجل خلال حج 2018 حسب القنصلية.

كما نفت القنصلية الأخبار المتداولة حول وفاة حاجتين من ولاية البويرة.

وسجلت القنصلية إنخفاضا في عدد الوفيات هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

حيث سجل العام الماضي 20 حالة وفاة في حين سجل هذا العام 20 حالة.

وارجعت القنصلية هذا الانخفاض الى الجهود التي يبذلها  الديوان الوطني للحج والعمرة.

ونفت القنصلية الأرقام التي يتداولها البعض في عدد الوفيات هذا العام.


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