القنصلية الجزائرية في نيويورك تدعو الجزائريين لتسلم بطاقات هويتهم البيومترية

دعت القنصلية الجزائرية في نيويورك، الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأميركية إلى ضرورة تسلم بطاقات الهوية البيومترية الخاصة بهم.

وقالت القنصلية في بيان لها اليوم الخميس، إن عدد كبير من بطاقات الهوية الجزائرية جاهزة للاستلام، ولم يطالب بها حاملوها.

ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، حثت القنصلية الجزائرية المواطنين على اتخاذ إجراءات فورية والمطالبة ببطاقات الهوية الخاصة بهم.

ولتسهيل هذه العملية، وضعت القنصلية الجزائرية نظامًا جديدًا عبر الإنترنت، يسمح للمواطن بمراقبة تقدم طلب الحصول على بطاقة الهوية الجزائرية. وذلك من خلال زيارة الموقع التالي: https://www.algeria-cgny.org/cnibe-tracking/

وتقدم القنصلية الجزائرية خيارين للمواطنين بمجرد أن تصبح بطاقة الهوية الجزائرية جاهزة للاستلام.

ويتمثل الخيار الأول في الاستلام الشخصي بالقنصلية العامة الجزائرية في نيويورك خلال ساعات الدوام الرسمي ، دون الحاجة إلى موعد.

أما الخيار الثاني، يتمثل في التسليم عن طريق البريد إلى عنوانك المعين.

كما يتم توفير المتطلبات التفصيلية لكلا الخيارين في الجزء السفلي من صفحة تتبع بطاقة الهوية.