القنصلية العامة الجزائرية ببروكسل..التكفل بنقل جثامين “الزماڤرة” ينحصر على “الزوالية”

أعلنت القنصلية العامة الجزائرية ببروكسل، أن التكفل بنفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج ستنحصر على المعوزين.

وجاء في بيان القنصلية، أنه بموجب أحكام المادة 165من القانون20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،

فإن التكفل بنفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج ستنصر على المعوزين أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات بخصوص التمويل الذي يسمح بعودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف المصدر نفسه، أن كل طلب تكفل في هذا الخصوص يجب أن يكون مرفقا بالوثائق التي تبرر الوضعية المالية للمتوفي أو لأسرته، والتي تثبت استحالة تغطية التكاليف السابقة الذكر.

كما نوهت القنصلية، إلى أن كل طلب تكفل يجب أن يرسل إلى القنصل العام للجزائر ببروکسل، قبل مباشرة أي إجراء من أجل نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

ولذلك فكل طلب يتم تقديمه إلى القنصلية العامة بعد الشروع في الإجراءات من أجل الإجلاء، لن تتم معالجته من طرف مصالحها.

وفي الأخير، دعت القنصلية العامة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في دائرتها القنصلية، إلى اکتتاب تأمين نقل الجثامين لدى المؤسسات المختصة.