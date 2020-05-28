القنصلية العامة الفرنسية تعلن عن استئناف الرحلات من الجزائر للرعايا والمقيمين بأوروبا

أعلنت القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر عن استئناف الرحلات الجوية من الجزائر نحو فرنسا عبر شركة الخطوط الجوية “أ أس أل أير لاينز”، والتي ستكون حكرا على الأوروبيين المقيمين بالجزائر ، أو على باقي الأجانب بما فيهم الجزائريين الذين يحوزون إقامة في بلدان الإتحاد الاوروبي.

وحسب بيان للقنصلية الفرنسية العامة بالجزائر فإن شركة الخطوط الجوية أ أس أل ستشرع في الرحلات الجوية من الجزائر نحو فرنسا بداية من الفاتح من شهر جوان المقبل انطلاقا من ثلاث مدن جزائرية الجزائر بجاية وعنابة نحو باريس ليون مارسيليا.

وتم تحديد برنامج للرحلات بداية من الفاتش من شهر جوان وإلى غاية الثامن من نفس الشهر حيث تم تخصيص رحلتين يوميا تربط بين ثلاث مدن جزائر و ثلاث مدن فرنسية.

وستنطلق الرحلة الاولى يوم الفاتح جوان من الجزائر العاصمة نحو باريس تتبعها رحلة ثانية في نفس اليوم تربط الجزائر العاصموة بمدينة ليون الفرنسية، وهو نفس البرنامج خلال اليوم الثاني.

اما اليوم الثالث من برنامج الرحلات فقد تم تخصيص رحلتين بين مدينتي الجزائر وباريس للرحلة الأولى وبين مدينة بجاية وباريس للرحلة الثانية