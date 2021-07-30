القنصلية العامة بجنيف تطلب من “الزماقرة” بسوسيرا مساعدة البلاد في مواجهة كورونا

اصدرت القنصلية الجزائرية العامة بجنيف في سويسرا اليوم بيانا بخصوص الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كوفيد 19. وكذا من أجل تقديم المساعدة لبدهم

وطالب القنصلية الجزائرية بجنيف في بيانها الرعايا الجزائريين المقيمين في سويسرا بتقديم يد المساعدة للبلاد بسبب تفشي وباء كورونا

وحسب ذات البيان فإنه على الراغبين في المساهمة والتضامن مع إخوانهم في الجزائر سيتم في الايام القليلة القادمة فتح حساب بنكي موجه لجمع التبرعات والأموال. كما انه بإمكان الراغبين في إقتناء معدات واجهزة طبية وضعها على مستوى القنصلية

ولمزيد من الإستفسارات والمعلومات أكثر يمكن للرعايا الجزائريين التقدم إلى مقر القنصلية العامة بجنيف أين سيقدم لهم كل التفاصيل.