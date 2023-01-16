القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر تفتح باب التوظيف

أعلنت القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة عن فتح باب التوظيف، لتعيين ثلاثة موظفين تأشيرات. مشيرة إلى أن آخر أجل لإرسال الطلبات سيكون قبل 19 جانفي 2023.

وأشارت السفارة الفرنسية في الجزائر أن العقد محدد المدة (CDD) لمدة سنة قابلة للتجديد. مع أجر قدرة 112.107 دج.

وأوضحت أن واجبات الموظف تكمن في الإدخال والتحقق من مقبولية الطلبات، فحص الطلبات، إصدار التأشيرات وأي مهام أخرى تتعلق بها التأشيرات.

أما عن شروط التوظيف فتمكن في:

الملف الشخصي، سهولة استيعاب التعليمات التنظيمية، حس التحليل، روح العمل الجماعي. القدرة على التكيف والتنقل داخل مختلف القطاعات حسب احتياجات الخدمات، التمكن من تكنولوجيا المعلومات. العربية كتابة وتحدثا (C1)، الفرنسية كتابة وتحدثا (B2).