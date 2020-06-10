القنصلية العامة لفرنسا في الجزائر: خدمة طلب التأشيرات الفرنسية لا تزال معلقة

أعلنت، اليوم الأربعاء، القنصلية العامة لفرنسا لدى الجزائر أن خدمة طلب التأشيرات الفرنسية لا تزال معلقة.

وأفادت القنصلية الفرنسية، عبر صفحتها الرسمية، أن إعادة فتح أبوابها سيتم تدريجيا إبتداء من تاريخ الـ 14 جوان المقبل.

وأشارت القنصلية الفرنسية، أن مكاتب القنصلية ستستلم ابتداء من هذا التاريخ طلبات الحصول على جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية وكذا تصاريح التنقل.

كما ذكرت القنصلية العامة الفرنسية المواطنين بضرورة بإلزامية إرتداء القنع الوقائي وإحترام مسافات بين الزائرين للقنصلية.

هذا وباشرت القنصلية الفرنسية لدى الجزائر في وقت سابق الإستئناف في عملها منذ الفاتح من شهر جوان المنصرم عن طريق حجز المواعيد.