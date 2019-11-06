القنصلية الفرنسية تعلن عن توقف بوابة”فرانس فيزا”مؤقتا يوم27 نوفمبر

أعلنت القنصلية العاملة لفرنسا بالجزائر عن توقف بوابة فرانس فيزا الإلكترونية لمدة تزيد عن 12 ساعة في 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وحسب مانشرته القنصلية الفرنسية على صفحتها بالفايسبوك فإنه و بسبب الصيانة فإن بوابة “فرانس فيزا”، ستتوقف يوم 27 نوفمبر المقبل لمدة 12 ساعة، بداية من الواحدة زوالا.

وقدمت القنصلية الفرنسية بالجزائر اعتذاراتها عن الإزعاج و توقف منح الخدمات خلال هذا التاريخ.

وتعتبر بوابة فرانس فيزا الموقع الرسمي للتسجيل الأولي من أجل الحصول على موعد لإيداع ملف تأشيرة شنغن من مصالح القنصلية الفرنسية