القنصلية الفرنسية: ننتظر ترخيصا لربط جوي خاص لإعادة الفرنسيين المقيمين بالجزائر

كشفت القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر أنها وبالتنسيق مع وزارة النقل الفرنسية تنتظر ترخيصا لتنظيم رحلات جوية خاصة بين الجزائر وفرنسا لنقل المواطنين الفرنسيين، المقيمين بصفة مؤقتة بالجزائر، والراغبين في مغادرتها.

وأفادت القنصلية الفرنسية، اليوم الجمعة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم إنشاء آلية عالمية للسماح للمواطنين الفرنسيين المقيمين بالجزائر والراغبين في مغادرتها في أسرع وقت ممكن.

ودعت القنصلية الفرنسية جميع مواطنيها بالجزائر إلى إتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة إلى فرنسا، بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت القنصلية أن وزارة النقل الفرنسية طلبت من شركات الطيران الإبقاء على بعض الخطوط الجوية مفتوحة لإجلاء الفرنسيين المقيمين مؤقتا بمختلف دول العالم بما فيها الجزائر.

وأكدت القنصلية الفرنسية، أن وزارة الخارجية الفرنسية تعمل مع القنصليات الثلاث المتواجدة بالجزائر من أجل الحصول في أقرب وقت على الترخيص لتنظيم رحلات جوية خاصة لإجلاء مواطنيها.