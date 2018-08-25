القنصل الجزائري بتونس يتدخل لتسوية ملف جزائري أدانته محكمة الكاف بسبب تشابه أسماء

تدخل القنصل الجزائري بتونس و بالضبط قنصلية الجزائر بمدينة الكاف لأجل تسوية ملف جزائري يدعي الهاشمي بوقرة بن عبد القادر .

الجزائري الذي وجد نفسه مدان بحكم 10 سنوات سجن في قضية تجارة المخدرات وأسلحة بيضاء.

كان قد أدين فيها جزائريون ينحدرون من منطقة ميلة.

و تفاجأ المدعو الهاشمي بوقرة أثناء دخوله إلى تونس من أجل قضاء عطلة بتوقيفه من طرف مصالح الأمن التونسية التي اقتادته إلى محكمة الكاف.

ليتبين في الأخير أنّها قضيّة تشابه أسماء بينه و بين شخص مبحوث عنه يحمل نفس الإسم و ينحدر من منطقة ميلة بالجزائر.

أين تم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام من التوقيف تحت النظر و بعدها تدخلت القنصلية الجزائرية لتسوية القضية العالقة.

بعدما راسلهم الموقوف ليتمّ تخصيص محامي له من طرف القنصلية و حل الإشكالية.

خاصّة و أنّ محامين تونسيين طلبو مبالغ مالية كبيرة على الموقوف للتأسس في صالحه.

و عبر الهاشمي بوقرة بن عبد القادر عن جميل شكره و امتنانه لإطارات القنصلية الجزائرية و على رأسهم القنصل الجزائري هناك.

والذين تدخلو لحل الملف و الوقوف إلى جانبه في بلاد لا يعرف فيها أحد.