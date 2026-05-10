القنصل العام بجدة يزور مخيمات الحجاج الجزائريين

قام القنصل العام بجدة، محمد الحبيب زهانة، رفقة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك، بزيارة ميدانية تفقدية لمخيمات الحجاج الميامين بالمشاعر المقدسة.

ورافقهم ممثلو شركة رفاد مقدم الخدمة لحجاج الجزائر، وذلك بحضور رئيس مركز مكة المكرمة، يوسف بارود. إلى جانب إطارات القنصلية العامة وأعضاء من البعثة الجزائرية.

وتم خلال الزيارة الوقوف على مختلف الترتيبات التنظيمية والخدمات المقدمة لفائدة الحجاج، لاسيما ما تعلق بجاهزية المخيمات. ظروف الإقامة، الإعاشة. والتجهيزات المسخرة لضمان راحة حجاجنا الميامين أثناء تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

