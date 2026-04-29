القنصل العام بجدة يطلع على ظروف استقبال الحجاج بالمدينة المنورة

قام القنصل العام الجزائري بجدة، الأستاذ محمد الحبيب زهانة، بزيارة إلى مركز المدينة المنورة للبعثة الجزائرية للحج، حيث اطلع على سير العمل وظروف استقبال حجاجنا الميامين، وهذا في إطار المتابعة الميدانية لتحضيرات موسم حج 1447هـ / 2026م.

وعقب ذلك، قام محمد الحبيب زهانة، رفقة رئيس مركز المدينة المنورة، بلخير بوذراع، وأعضاء البعثة. بجولة تفقدية للفنادق المخصصة لإيواء الحجاج، للوقوف على مدى جاهزيتها ومستوى الخدمات المقدمة. لاسيما ما تعلق بالإقامة والإعاشة والاستقبال.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة الخرجات الميدانية الرامية إلى ضمان توفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين. بما يمكنهم من أداء مناسكهم في أجواء مريحة ومنظمة.

