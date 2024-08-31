القنصل العام للجزائر بإسطنبول يزور شبيبة القبائل

حظي وفد شبيبة القبائل، أمس الجمعة، على هامش تربص الفريق المقام بتركيا، بزيارة مجاملة من طرف القنصل العام للجزائر بإسطنبول، محمد مرايمي.

ونشرت إدارة الكناري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا من زيارة القنصل العام للجزائر بإسطنبول. لأشبال المدرب عبد الحق بن شيخة.

مبرزة بأن الزيارة، جاءت على هامش المباراة الودية، التي جمعت الشبيبة أمس الجمعة. بنادي غازي عنتاب التركي، والتي انتهت بتعادل ايجابي بهدف لمثله.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الإدارة القبائلية. وعبر مديرها العام حكيم مدان، قامت بدعوة القنصل العام للجزائر، محمد مرايمي، إلى عشاء مع الفريق قبل تكريمه خلال حفل حار.