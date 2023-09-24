القنصل العام للجزائر بالرباط يزور بعثة اتحاد العاصمة

قام القنصل العام للجزائر بالرباط، عبد المالك بوفنوش، بزيارة مجاملة لبعثة اتحاد العاصمة، بمقر اقامتها بالمغرب.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، عن استغلال القنصل العام للجزائر بالرباط، هذه الزيارة من أجل تهنئة الاتحاد، لتتويجه الأخير بكأس السوبر.

كما تمنى عبد المالك بوفنوش، حظا موفقا لتعداد الفريق، في رحلة الدفاع عن لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

من جهتها قامت إدارة اتحاد العاصمة، ممثلة في رئيس مجلس إدارة النادي سيد أحمد أعراب، بتقديم هدية رمزية للقنصل العام للجزائر بالرباط، متمثلة في قميص ووشاح الفريق.