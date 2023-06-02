القنصل العام للجزائر بجدة: كل الوسائل مجندة لضمان التنظيم والمرافقة اللازمة للحجاج الجزائريين

أكد القنصل العام للجزائر بجدة (المملكة العربية السعودية) محمد عالم اليوم الجمعة انه تم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات لضمان التنظيم والمرافقة اللازمة للحجاج الجزائريين لأداء مناسك الحج للعام 1444هـ/2023م في أحسن الظروف.

وأوضح عالم خلال استقباله رئيس مركز البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة زهير بوذراع وأعضاء البعثة, أنه تم تجنيد كل الوسائل من أجل إنجاح موسم الحج 1444هـ /2023م.

وذلك من خلال ضمان التأطير و المرافقة اللازمة للحجاج الجزائريين خاصة وان عددهم قد تجاوز هذا العام 40 ألف حاج .

وقد استحسن ضيوف الرحمان الظروف التي تم خلالها تنظيم الحج لهذه السنة من نقل ومرافقة على جميع الأصعدة من طرف أعضاء البعثة.

و قد عبر العديد من الحجاج عن فرحتهم لأداء المناسك هذا العام بعد أن حالفهم حظ القرعة بعد انتظار دام عدة سنوات.

وقد وصلت الرحلة الثانية القادمة من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لتتواصل الرحلات القادمة من مختلف مطارات الوطن نحو المدينة المنورة وجدة خلال الأيام المقبلة.

ويعمل أعضاء البعثة الجزائرية للحج بالمدينة المنورة كل من موقع مسؤوليته والمهام التي أوكلت إليه, في إطار منسق من أجل تذليل بعض المشاكل العرضية التي قد تحدث سواء تعلق الأمر بالتنظيم أو النقل أو الإرشاد و ذلك لضمان أحسن الظروف لضيوف الرحمان .