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القنصل العام للجزائر في فرنسا سفيرا دائما بالأمم المتحدة

الوطني
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القنصل العام للجزائر في فرنسا سفيرا دائما بالأمم المتحدة
بقلم أسماء.ع

تم، تعيين رشيد بلبكري، القنصل العام للجزائر في ليل الفرنسية، سفيرا لدى الأمم المتحدة بجنيف السويسرية.

ونصب بلبكري، سفيرا وممثلا دائما لدى الأمم المتحدة بجنيف السويسرية.


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