القنصل العام للجزائر في فرنسا سفيرا دائما بالأمم المتحدة

ونصب بلبكري، سفيرا وممثلا دائما لدى الأمم المتحدة بجنيف السويسرية.
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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، شخصين.
وضبطت 4 كيلوغرامات من مادة الديناميت و1 كلغ ونصف من مادة…
عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، على جثة إرهابي، داخل مخبأ في بلدية لرباع، ولاية باتنة.
وأفاد بيان من وزارة الدفاع، أن الإرهابي، الذي عثر عليه الجيش،…
قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، على إرهابي، في بلدية الداموس بولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن العملية تمت إثر كمين بمنطقة جبل الرياشة.
وكان…
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