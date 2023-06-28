القنصل العام للجزائر في مونتريال يهنئ الجالية بعيد الأضحى المبارك

هنأ القنصل العام للجزائر في مونتريال، محمد زركوت، الجالية الجزائرية بعيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص التهنئة “بمناسبة العيد الكبير لعام 1444، أود أن أخاطب، في هذا العيد الأول وأنا بينكم. نيابة عن جميع أعضاء القنصلية العامة للجزائر في مونتريال وبالأصالة عن نفسي. أطيب تمنياتي من اجل السعادة والصحة لكل الجالية الجزائرية المتواجدة في منطقتنا القنصلية. سائلين المولى العلي القدير ان يجدد هذه المناسبة بما له من نعمة ومزيد من التقدم والازدهار لبلادنا الجزائر”.