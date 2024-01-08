القنوات الناقلة لحفل إفتتاح “كان” كوت ديفوار

تنطلق فعاليات حفل إفتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، يوم السبت المقبل، قبل مواجهة الإفتتاح بين الكوت ديفوار و غينيا بيساو.

وسينطلق حفل إنطلاق أكبر حدث كروي في القارة السمراء، بداية من الساعة 19.25 مساءً بالتوقيت المحلي.

وستجرى مواجهة الإفتتاح بداية من الساعة الـ21.00 بالتوقيت المحلي.

وسيكون حفل إفتتاح “الكان” منقولا عبر قناة التليفيزيون العمومي، وقنوات بيين سبورتس، بالإضافة لقناة الكاف عبر اليوتوب مجانا.

وسيحيي هذا الحفل، العديد من الوجوه الفنية العالمية، أبرزهم مغني الراب الأمريكي “أيكون”.