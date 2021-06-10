القنوات الناقلة للداربي المغاربي بين الخضر و تونس

ستكون الأنظار موجهة سهرة غدا الجمعة بداية من الساعة ال20:30 بتوقيت الجزائر إلى ملعب “حمدي العقربي” بتونس عندما يواجه الخضر منتخب “تونس” في مُباراة ودية هي الثالثة في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي جرى بسيدي موسى.

الخضر سيحاولون الفوز أو التعادل ضد مُنتخب نسور قرطاج ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية مع “جمال بلماضي” والتقدم في ترتيب “الفيفا” بما أنه مُهم جدا في تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر نهاية سنة 2022.

هذا وستُنقل المباراة الذي يسعى من خلالها الخضر لتحطيم رقم مُنتخب كوت ديفوار ومواصلة سلسلة اللانهزام التي وصلت ل26 مُباراة عبر القناة الجزائرية الأولى (الأرضية) إضافة الى القناة الوطنية التونسية الأولى.