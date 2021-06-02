القنوات الناقلة لمُباراة الخضر ضد موريتانيا !

الرياضة
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القنوات الناقلة لمُباراة الخضر ضد موريتانيا ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ستكون الأنظار موجهة سهرة غدا الخميس بداية من 20:45 إلى ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة عندما يواجه الخضر منتخب “موريتانيا” في مُباراة ودية هي الأولى في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي إنطلق يوم الإثنين بسيدي موسى.

الخضر سيحاولون الفوز بأفضل نتيجة ممكنة ضد مُنتخب المرابطون ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية مع “جمال بلماضي” والتقدم في ترتيب “الفيفا” بما أنه مُهم جدا في تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر نهاية سنة 2022.

هذا وستُنقل المباراة عبر القناة الأولى (الأرضية) إضافة الى القناة الناطقة باللغة الفرنسية “كنال ألجيري” وكذا القناة الرابعة الناطقة باللغة الأمازيغية، هذا وسيتم بث المباراة التي سيغيب عنها نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز على الصفحة الرسمية لقنوات التلفزيون الجزائري العمومي على “الفايسبوك”.


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