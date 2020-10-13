القنوات الناقلة لودية الخضر والمكسيك

سيكون بمقدور الجمهور الجزائري مُتابعة مواجهة الخضر أمام نظيره المكسيكي في مدينة لاهاي الهولندية، مجانا، سهرة اليوم الثلاثاء.

وسيبث التلفزيون الجزائري العمومي اللقاء على المُباشر، على مُستوى القناة الأرضية بتعليق محمد جمال.

كما سيمتلك مُحبو أبطال إفريقيا، خيارا آخرا، باعتبار أن قناة الشارقة الإماراتية ستنقل المواجهة على المُباشر وبتقنية hd.