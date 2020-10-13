القنوات الناقلة لودية الخضر والمكسيك

الرياضة
  • -
  • 0
القنوات الناقلة لودية الخضر والمكسيك
بقلم إسماعيل عشاش

سيكون بمقدور الجمهور الجزائري مُتابعة مواجهة الخضر أمام نظيره المكسيكي في مدينة لاهاي الهولندية، مجانا، سهرة اليوم الثلاثاء.

وسيبث التلفزيون الجزائري العمومي اللقاء على المُباشر، على مُستوى القناة الأرضية بتعليق محمد جمال.

كما سيمتلك مُحبو أبطال إفريقيا، خيارا آخرا، باعتبار أن قناة الشارقة الإماراتية ستنقل المواجهة على المُباشر وبتقنية hd.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=902648

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com