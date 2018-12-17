القهوة تحارب مرضين قاتلين .. تعرفوا عليهما

حسب دراسة حديثة، أجرتها جامعة “rutgers”، يمكن للقهوة أن تحارب مرضين قاتلين، وهما مرض باركنسون، بالإضافة إلى أحد أشكال الخرف.

حيث تحتوي القهوة على كل من مركب الكافيين، والذي يعمل على منع تراكم بروتين سام في الدماغ.

ومركب البروتين، والمعروف بإسم “alpha-synuclein”، والذي يرتبط بكل من مرض باركنسون والخرف.

ويأمل الباحثون صنع دواء يجمع مادة الكافيين، ومركب “EHT” لعلاج مرض باركنسون.

للتذكير، مرض باركنسون، هو مرض عصبي يؤثر على شبكات الدماغ، وتتمثل أعراضه في الإهتزاز، والتصلب وصعوبة المشي والتوازن.