القوائم المستقلة الفائزة تؤكد امكانية تحالفهم مع الأحزاب المتحصلة على مقاعد

أعلنت القوائم المستقلة الفائزة بالتشريعيات، عن التفافها حول برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدين إمكانية التحالف مع الأحزاب المتحصلة على مقاعد بالبرلمان. وجاء الإعلان المنبثق عن اللّقاء التشاوري “ميثاق شرف” للمنتخبين الأحرار للالتفاف حول البرنامج بما يضمن التكفل بانشغالات المواطنين.

وقال النواب المستقلون، إن تحالفهم سيكون من أجل الجزائر والثوابت الوطنية والمواطن البسيط الذي وثق فيهم ويعلق آمالا على ممثليه. وأجمع المنتخبون الأحرار أن الميثاق والتحالفات الممكنة جاءت لتوحيد الجهود تحت الراية الوطنية والتمثيل الأحسن للجزائريين بقبة البرلمان بديمقراطية تشاركية.

للإشارة، فإن النتائج النهائية لتشريعيات الـ12 جوان لم تصدر بعد، كما أن المحكمة الدستورية تضبط النتائج النهائية للتشريعيات وتعلنها بعد 10 أيام من تاريخ إستلامها للنتائج المؤقتة. وهذا طبقا لأحكام المادة 241 من القانون العضوي الخاص بنظام للإنتخابات.