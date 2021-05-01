القوات الأمريكية وحلف الناتو تنطلقان في الخروج من أفغانستان

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، إن القوات الأمريكية والتابعة لحلف الناتو قد بدأت، اليوم السبت، الخروج من البلاد.

وجاء تصريح الجنرال يس ضياء، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة “طلوع نيوز” الأفغانية، اليوم السبت.

وأضاف “ستُسلم القوات الأجنبية المناطق التي أُشير إلى أن بها المسائل اللوجيستية المتعلقة بهم إلى القوات الأفغانية نهاية الأسبوع الجاري”.

وأضاف أن القوات الأمريكية والتابعة للناتو ستغادر أولًا القواعد العسكرية الأخرى وسيتم نقلهم إلى قاعدة باجر، ثم تغادر لخارج البلاد.

ولفت إلى أن الدفعة الأخيرة من القوات الأجنبية ستغادر “معسكر شوراب” العسكري بمحافظة “هِلمند” جنوبي البلاد غدًا الأحد.