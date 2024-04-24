القوات البحرية تنظم تمرين استعراضي حول “مساعدة سفينة نقل المسافرين في خطر”

نظمت قيادة القوات البحرية، اليوم الأربعاء، بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى تمرينا استعراضيا تحت عنوان ” مساعدة سفينة نقل المسافرين في خطر”.

وذلك في إطار التوجيهة السنوية للتحضير القتالي لسنة 2023-2024.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد أشرف على افتتاح هذا التمرين العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى نيابة عن اللواء قائد القوات البحرية.

وهذا بحضور ملاحظين أجانب، حيث يندرج هذا التمرين في إطار تجسيد برامج نشاطات التعاون العسكري متعدد الأطراف بعنوان سنة 2024.

ولتنفيذ هذا التمرين أقحمت قيادة القوات البحرية وسائل بشرية ومادية هامة، حيث يهدف هذا التمرين إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية المعنية.

وإثراء التجارب المكتسبة، في مجال البحث والانقاذ وتقييم حالة جاهزية وتحضير مختلف المتدخلين وكذا تقنيات التدخل والتحكم فيها.