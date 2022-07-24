القوات البحرية تنظم خرجة إلى البحر  لفائدة أطفال من مختلف مناطق الوطن

نظمت قيادة القوات البحرية، اليوم الأحد، زيارة موجهة إلى مقر الأميرالية مع خرجة إلى البحر في رحب خليج الجزائر على متن قاطرة أعالي البحار “المنجد”.

وذلك لفائدة أطفال من مختلف ولايات الوطن، حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني.

وكانت هذه الزيارة فرصة للأطفال للتمتع بالجولة وبجمال الواجهة البحرية للعاصمة والتعرف على مقر قيادة القوات البحرية بالأميرالية.

والذين عبروا عن فرحتهم وشكرهم للجيش الوطني الشعبي على مثل هذه المبادرات التي ستبقى راسخة في أذهانهم، وفي الأخير تم تقديم هدايا رمزية للأطفال.