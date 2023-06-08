القوات الجوية الجزائرية تتزود بـ 4 ناقلات A330 MRTT

كشف موقع مينا ديفونس mena defense المتخصص في الأخبار العسكرية ان اللقوات الجوية الجزائرية ستتزود بـ 4 ناقلات A330 MRTT.

وأوضح ذات الموقع طائرة RAF A330 MRTT Voyager تخضع حاليًا لاختبارات نقل وتزود بالوقود مكثفة في الجزائر. حيث أجريت عليها الاختبارات في الشمال وفي ظروف أكثر قساوة في أقصى الجنوب مع إقلاع بأحمال كاملة من المطارات على ارتفاعات عالية ومناخات حارة.

وتابع موقع مينا ديفونس انه تم إجراء إختبارات إعادة التزود بالوقود جوًا على Air Force Su-30MKAs وكذا Su-24M2s والتي أظهرت توافقًا مثاليًا بين الطائرات.

وأشار الموقع أن فريق MRTT قام بزيارة الجزائر ماي 2013، لإجراء اختبارات مماثلة بهدف المفاوضات التي توقفت بعد بضعة أشهر.

كما أكد الموقع ان الجزائر لديها قاعدة جيدة لصيانة طائرات إيرباص طويلة المدى والعديد من التفنيين المؤهلين على هذا النوع من الطائرات، الامر الذي سيسمح بالاندماج السريع في أسطول الناقلات.