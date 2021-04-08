القوات الجوية تنفذ تمرين “الضربة الوقائية في عمق إقليم العدو” بحاسي بحبح

أشرف اللواء محمود لعرابة، قائد القوات الجوية، على تنفيذ تمرين جوي تكتيكي تنسيقي بعنوان الضربة الوقائية في عمق إقليم العدو.

وتم تنفيذ التمرين يوم 06 أفريل، على مستوى الميدان المركزي للطيران الشهيد مقواس بلقاسم بحاسي بحبح بالناحية العسكرية الأولى.

وعبر تقنية البث المباشر، تابع مختلف الأعمال القتالية التي نفذت على مستوى ميادين الرمي بكل من المشرية ورقان وتمنراست.

وشارك في هذا التمرين الجوي مختلف أنواع الطائرات والحوامات.

وتتقدمها طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة، التي نفذت رمايات حقيقية على أهداف جوية وأخرى برية تم تدميرها بدقة عالية.

وعكس هذا التحكم العالي في استعمال مختلف منظومات الأسلحة.

كما شهد التمرين أيضا عملية إبرار مفرزة من المغاوير المظليين، بواسطة المروحيات تحت تغطية جوية للطائرات المقاتلة، والتزويد بالوقود جوا.

وتواصل التمرين في المرحلة الليلية، أين نفذت الطائرات المقاتلة مهامها بكل احترافية وإصابة الأهداف بدقة عالية.