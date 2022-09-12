القوات الخاصة تقتحم حي “بوكروشة” وتوقف أزيد من 70 شابا من عصابات الأحياء والمخدرات

اقتحمت عناصر القوات الخاصة التابعة للدرك الوطني في بومرداس، قبل يومين، ما وصف بـ “إمبراطورية” عصابات الأحياء والمخدرات في حي “بوكروشة” وسط مدينة بومرداس، حيث مكّنت العملية المنفذة بإحكام من توقيف أكثر من 70 شابا ممن يتعاطون المخدرات ويزرعون الرعب وسط الأحياء باستخدام الأسلحة البيضاء وغيرها من الادوات الإجرامية.

تحت شعار “من دخل بومرداس فهو آمن”

وحسب مصدر أمني، فإن العملية متواصلة لتطهير كل الأحياء من هذه العصابات التي عاثت فسادا في الأحياء، وقد لقيت العملية التي نفذها عناصر القوات الخاصة في بومرداس، ارتياح المواطنيبن، بعد تجسيد عناصر الدرك لشعار “من دخل بومرداس فهو آمن”.