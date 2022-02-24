القوات الروسية تخرج 74 هدفا بريا عن الخدمة منها 11 قاعدة جوية أوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها أخرجت 74 هدفا بريا للبنى التحتية العسكرية عن الخدمة.

وذلك منذ بداية العملية التي شنتها القوات الروسية في أوكرانيا فجر اليوم.

وحسب ما صرح به المتحدث بإسم وزرة الدفاع الروسية “إيغور كوناشينكوف” في بيان له بأن هذه الأهداف تشمل 11 مطارا لسلاح الجو الأوكراني.

بالإضافة الى 3 مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي “إس-300″ و”بوك-إم 1”.

كما أشار نفس المتحدث، إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز “بيرقدار تي بي 2”.

وقال نفس المتحدث إن القوات الروسية لا تستهدف المدن والمرافق الاجتماعية داخل المواقع العسكرية الأوكرانية.

وكشف “كوناشينكوف” أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية توغلت لمسافة تصل سبعة كيلومترات في محور بلدة فولنوفاخا.

حيث كشف إلى استسلام 14 عسكريا أوكرانيا تعهد بالإفراج عنهم بعد تقديمهم التزامات خطية بالامتناع عن المقاومة المسلحة.

وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تواصل تقدمها في محيط بلدة سيبنوييه وتوغلت لكيلومتر آخرـ، مؤكدا إنها تواجه المقاومة غالبا من “مجموعات قوميين مسلحين”.

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن القوات الروسية احتلت مطارا عسكريا في ضواحي كييف.

وأضاف زيلينسكي أن “روسيا شنت هجوما بريا وجويا وبحريا على جيشنا”. مؤكدا أن “الجيش يواصل التصدي للهجمات الروسية في مختلف المناطق”.

ودعا الرئيس الأوكراني، الصحفيين للدفاع عن ديمقراطية أوكرانيا وحرية التعبير فيها.

كما قال: “أريد من المواطنين الروس التعبير عن رأيهم في الميدان الأحمر وفي مناطق أخرى. وعلى المواطنين الروس أن يعرفوا أن جيشهم من بدأ الحرب ضدنا”.

مضيفا: “لدينا خسائر ولدينا أسرى روس وتم تدمير المعادلة العسكرية الروسية”.

وتابع رئيس البلاد: “أقول لجيراننا إذا لم تساعدوننا فالحرب قد تصل إليكم”.

مشيرا إلى أن أوكرانيا على اتصال مع زعماء العالم وأن روسيا تلقت أول حزمة من العقوبات.

كما أفادت شبكة التلفزة الأميركية “سي إن إن”، أن “القوات الروسية سيطرت على مطار جوستوميل على بعد 25 كيلومترا من كييف عبر إنزال جوي”.

وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود الأوكراني، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً، إن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف.

وأضاف المسؤولون أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكري قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية.

وقال قائد القوات الأوكرانية: “نخوض قتالا ضد قوات روسية عند مطار جوستوميل في كييف”.

وأكد مسؤولو الحرس الأوكراني أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

ومن جانبها، أفادت روسيا أن “حرس الحدود الأوكراني غادر كل مواقعه على حدودنا”.

وأكدت الشرطة الأوكرانية أن “روسيا شنت 203 هجمات منذ صباح الخميس”، وأن القتال يدور على مختلف المحاور.

وفي وقت سابق الخميس، أكدت أوكرانيا دخول مركبات عسكرية روسية البلاد، قادمة من شبه جزيرة القرم.

وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها قادمة من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.