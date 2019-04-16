القوات السودانية تؤكد بقائها في التحالف العربي باليمن

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنّ القوات السودانية لا زالت مشاركة في التحالف العربي في اليمن، وأنّ بقائها في التحالف مستمر إلى غاية أن يحقق هدفه.

وذلك وفق ما ذكره الرجل الثاني في المجلس محمد حمدان داقلو المدعو “حميدتي”، مساء أمس الإثنين، لوكالة الأنباء السودانية “سونا”.

حيث قال حميدتي:” سنلتزم بتعهداتنا حيال التحالف العربي و ستبقى قواتنا إلى غاية أن يحقق التحالف هدفه” .

للعلم يرأس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن منذ الجمعة الماضي.