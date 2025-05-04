القوات المسلحةُ اليمنيةُ ستفرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرضِ حصارٍ جوي شاملٍ على العدوِ الإسرائيلي من خلالِ تكرارِ استهدافِ المطارات وعلى رأسِها مطارُ اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون.

وجاء هذا القرار رداً على التصعيدِ الإسرائيلي بقرارِ توسيعِ العمليات العدوانية على غزة.

وضمن ماجاء في بيان القوات المسلحة اليمنية: “وتهيبُ بكافةِ شركاتِ الطيرانِ العالميةِ أخذَ ما وردَ في هذا البيانِ بعينِ الاعتبارِ منذُ ساعةِ إعلانِه ونشرهِ وإلغاءَ كافةِ رحلاتِها إلى مطاراتِ العدوِّ المجرمِ حفاظاً على سلامةِ طائراتِها وعملائِها”.

وأضاف البيان “إنَّ اليمنَ العزيزَ الحرَّ المستقلَّ لن يقبلَ باستمرارِ حالةِ الاستباحةِ التي يحاولُ العدوُّ فرضَها من خلالِ استهدافِ البلدانِ العربيةِ كلبنانَ وسوريَّا، ويؤكدُ أنَّ هذه الأمةَ لن تخشى المواجهةَ وسترفضُ الخضوعَ والخنوعَ”.