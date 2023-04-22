القوات المسلحة السودانية توافق على هدنة لـ3 أيام بمناسبة عيد الفطر

وافقت القوات المسلحة السودانية على هدنة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الجمعة لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وانسياب الخدمات الإنسانية.

كما وافقت أمس الجمعة، قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة. تبدأ من الساعة السادسة صباحا بتوقيت السودان.

جاءت هذه الهدنة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

وكانت دعوات دولية من بينها الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش. ومنظمة التعاون الإسلامي على لسان أمينها العام حسين ابراهيم طه قد دعتا الطرفين المتحاربين في السودان. الالتزام بالهدنة الإنسانية في أيام عيد الفطر المبارك الشعيرة المقدسة لدى المسلمين. للسماح للمدنيين بمغادرة أماكنهم والحصول على الرعاية الطبية والغذاء وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية.