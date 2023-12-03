القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينتين للكيان الصهيوني في باب المندب

استهدفت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، سفينتين للكيان الصهيوني عند باب المندب بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، إن القوات المسلحة اليمنية نفذت اليوم الأحد عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين عند باب المندب.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالسفينتين يونيتي إكسبلورر ونمبر ناين، لافتا إلى أن عملية الإستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية للقوات البحرية اليمنية.

وأضاف في السياق ذاته أن السفينة الأولى تم استهدافها بصاروخ بحري، بينما السفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

كما أكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أنهم سيستمرون في منع السفن الصهيونية من الملاحة حتى يتوقف العدوان على غزة.