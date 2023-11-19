القوات المسلحة اليمنية تستولي على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر عنها، أنها نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمنيّ.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية، بأن هذه العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات القائد عبدِ الملك بدر الدين الحوثي، واستجابةً لمطالب أبناء الشعب اليمني، وكلّ الأحرارِ من أبناء الأمة.

كما تأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والإخلاقية تجاه الشعبِ الفلسطينيّ المظلومِ وما يتعرضُ لهُ من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدوّ الإسرائيلي.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم الدين الإسلامي. مجددة تحذيرها لكافة السّفن التابعة للعدوّ الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

وأهابت بكلِّ الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمرِ بالابتعادِ عن أيّ عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية ضدَّ العدوّ الإسرائيلي حتى يتوقف العُدوانُ على قطاع غزة وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة على الفلسطينيين في غزة والضّفة الغربية.

كما تؤكد أيضا أن من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني، وعلى المجتمع الدَولي إذا كان حريصاً على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وختمت القوات المسلحة اليمنية بيانها بالقول إن عملياتِها لا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين.