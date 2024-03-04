القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة صهيونية في بحر العرب

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، تنفيذ القوات المسلحة عمليات، استهدفت في إحداها سفينة صهيونية في بحر العرب.

وافاد ذات المتحدث في بيان له، أن قوات بلاده قامت بإستهداف السفينة الصهيونية “MSC SKY” في بحر العرب، بواسطة عدد من الصواريخ البحرية ومؤكدا أنّ الإصابة كانت دقيقةً ومباشرة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن عملية استهداف السفينة الصهيونية جاءت بعد ساعات فقط على تنفيذ ما وصفه بـ”عملية نوعية”.

والتي أطلقت خلالها القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر اليمني، عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضد عدد من السّفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وذكر سريع، في البيان، أنّ هذين العمليتين تؤكدان قدرة القوات المسلحة على استهداف السفن الحربية وغير الحربية، في آن واحد.

وشدد على أنّ عمليات القوات المسلحة متصاعدة ومستمرة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب، من أجل منع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.