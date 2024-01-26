القوات المسلحة اليمنية تعلن إستهداف ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن وذلك إنتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأكدت ذات القوات أن الاستهداف جاء أيضا ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

كما أن إستهداف ناقلة النفط تم بعدد من الصواريخ البحرية التي أصابت الهدف مباشرة. حيث تعرضت لحريق بعد قصفها بصواريخنا

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الصهوينية أوالمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. وهذا إلى غاية إدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.