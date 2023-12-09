القوات المسلحة اليمنية تمنع مرور كافة السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني

قررت القوات المسلحة اليمنية اليوم منع مرور كافة السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني.

ووفقا للقوات اليمنية القرار يسري على كل السفن التي تمر عبر البحرين الأحمر والعربي. وكذا على كافة السفن من أي جنسية كانت.

وأضافت ذات القوات المسلحة أن أي سفن تتجه نحو الكيان الصهيوني ستكون هدفا مشروعا لنا.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن وقف تنفيذ قرارها مشروط بالسماح بدخول الأدوية والأغذية إلى قطاع غزة.

وحذرت ذات القوات جميع السفن وشركات النقل البحري من التعاون مع الموانئ الصهيونية.

كما أكد القوات اليمنية حرصها على استمرار حركة التجارة العالمية لكافة السفن عبر البحرين العربي والأحمر.