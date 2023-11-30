القوات المسلحة اليمنية: مستعدون لاسئناف عملياتنا ضد الاحتلال الصهيوني إذا استأنف عدوانه على غزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها، اليوم، استعدادها الكامل لاسئناف عملياتها العسكرية ضدّ الاحتلال الصهيوني، في حال قرّر استئناف عدوانه على قطاع غزة.

وجاء هذا البيان، قبل انقضاء اليوم السابع من الهدنة المتفق عليها بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وشددت القوات المسلحة اليمنيةـ على أنّها لن تتردّد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان لتشمل أهدافا قد لا يتوقعها، في البر أو البحر.

كما أكدت، على أنّ عملياتها العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف بيان المقاومة اليمنية، الى انها ستستمر في منع سفن الكيان من الإبحار في البحر الأحمر، حيث ستتّخذ المزيد من الإجراءات، بهدف ضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار، بحسب ما أضافت في بيانها.