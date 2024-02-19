القوات المسلّحة اليمنية تعلن استهداف سفينتين أميركيتين جديدتين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين جديدتين، استهدفت خلالهما سفينتين أميركيتين في خليج عدن، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة.

والسفينتان المستهدفتان هما “سي تشامبيون” (“Sea champion”) و”نافيس فورتونا” (“Navis Fortuna”)، أين تمت عمليتا الاستهداف عبر عدد من الصواريخ البحرية، وفقا لما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان.

ليبلغ إجمالي عدد عمليات القوات المسلّحة اليمنية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 عمليات، أولاها استهدفت سفينة بريطانية.

وأدت إلى غرقها بصورة كاملة، بينما استهدفت الثانية طائرة أمريكية في أجواء محافظة الحدَيدة.