القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن

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همسة تفاؤل

حيث لا معنى للحياة من دون أمل كما لا قيمة لها دون وجود التفاؤل. حيث أيامنا مليئة بالعقبات والمشاكل والصعوبات. فإذا ما فقد الأمل فإننا لا نستطيع أن نكمل طريقنا بسلام. كما بهذه الكلمة نختصر معني التفاؤل.

ذلك هو الأمل والفرح المستقبلي كذلك النظرة الإيجابية لكل شيء.

وقدرتنا علي تحمل مصاعب اليوم أملاً منا بغد أفضل.

*حيث التفاؤل هو النور الذي يضيء لنا طريقنا في الظلماء. مثلما يساعدنا بأن نعيش حياة تملؤها المحبة. كما يجعلنا نحقق أحلامنا وآمالنا. حيث ننظر للحياة بعيون عاشقة وحالمة. ذلك بما هو أفضل بحياة كريمة هانئة. كلها أنوار ورضاء بقضاء الله وقدرة. بعيدة كل البعد عن اليأس والتشاؤم. كذلك خير الكلام هو حديث نبينا الكريم. خير خلق الله محمد صلي الله عليه وسلم. حيث قال تفاءلوا بالخير تجدوه.

*كما ان التفاول يدفع الإنسان إلي الجد والاجتهاد والعطاء ذلك لأجل الوصول إلي مبتغاه. حيث كل منّا يسعي دائماً إلي تحقيق التقدم والنجاح. مثلما من يزرع في نفسه التفاؤل تجده دوماً يتحلي بالصبر كذلك الإيجابية كذلك اتزان العقل.

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