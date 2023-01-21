القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن
القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن
القاعدة الأولى : (لست وحدك)
والقاعدة الثانية : (لا يقدر الله شيئا إلا لحكمة)
أما القاعدة الثالثة : (جالب النفع ودافع الضر هو الله، فلا تتعلق إلا به)
القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن
القاعدة الرابعة : (ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك)
والقاعدة الخامسة: (اعرف حقيقة الدنيا تسترح)
السادسة: ( أحسن الظن بربك)
أما السابعة: ( اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك)
القاعدة الثامنة: ( كلما اشتدت المحنة قرب الفرج)
القاعدة التاسعة: ( لا تفكر فى كيفية الفرج فإن الله إذا أراد شيئا هيَّـأ له أسبابه بشكل لا يخطر على بال) والقاعدة العاشرة: (عليك بدعاء من بيده مفاتيح الفَرَج )
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