القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن

القاعدة الأولى : (لست وحدك)

القاعدة الثانية : (لا يقدر الله شيئا إلا لحكمة)

أما القاعدة الثالثة : (جالب النفع ودافع الضر هو الله، فلا تتعلق إلا به)

القواعد العشر في التعامل مع الشدائد والمحن

القاعدة الرابعة : (ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك)

والقاعدة الخامسة: (اعرف حقيقة الدنيا تسترح)

و السادسة: ( أحسن الظن بربك)

أما السابعة: ( اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك)

القاعدة الثامنة: ( كلما اشتدت المحنة قرب الفرج)

القاعدة التاسعة: ( لا تفكر فى كيفية الفرج فإن الله إذا أراد شيئا هيَّـأ له أسبابه بشكل لا يخطر على بال) القاعدة العاشرة: (عليك بدعاء من بيده مفاتيح الفَرَج )

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